Азербайджан и Кыргызстан на пороге грандиозных перемен

В ходе визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку была подписана Совместная декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между двумя странами. Хотя наши страны успешно взаимодействуют уже не первый год, данный документ позволит еще более расширить и углубить двустороннее сотрудничество, поднять отношения Азербайджана и Кыргызстана на новый уровень.

Об этом сказал в комментарии Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

По его словам, мы находимся на пороге грандиозных изменений на большом геополитическом пространстве, включающем в себя Южный Кавказ и Центральную Азию.

"Мы на пороге установления мира на Кавказе, нормализации отношений между Арменией и ее ближайшими соседями - Турцией и Азербайджаном. После этого откроется Зангезурский коридор, который станет дополнительной и важной артерией, охватывающей огромное пространство от Китая до Европы.

Совместная декларация, подписанная в преддверии всех этих изменений президентами двух наших стран, очень важна. Такие же документы Азербайджан подписал с Казахстаном и Узбекистаном. Сегодня речь идет уже и о военно-политическом сближении. Так, ВС Азербайджана примут участие в военных учениях в Казахстане. Это говорит о мощных геополитических изменениях в регионе и на тюркском пространстве в частности", - сказал Сариев.

Говоря о наиболее привлекательных для инвестирования сферах Кыргызстана, кыргызский политолог отметил, что, в первую очередь это туристическая сфера. И Азербайджан уже обратил на нее внимание - азербайджанская сторона планирует построить на Иссык-Куле пятизвездочный отель. Кроме того, для инвестирования азербайджанским инвесторам может быть интересна горнорудная индустрия. Кыргызская сторона же с интересом рассмотрела бы возможности поставок азербайджанских нефтепродуктов, отметил наш собеседник.

"Как сказал Президент Ильхам Алиев, мы являемся единой тюркской семьей. Гигантское пространство от Турции до Китая является тюркским пространством. Мы видим этапы становления, объединения этого огромного региона. Как я уже сказал, ожидаются изменения на Южном Кавказе, и это ускорит интеграционные процессы на тюркском пространстве. Азербайджан, находящийся в центре этого региона, является узловой страной, незаменимым транспортно-логистическим и энергетическим коридором и будет играть важную роль в будущем раскладе, который формирует китайская инициатива "Один пояс, один путь". Когда наступит окончательный мир, многое станет возможным", - сказал Марс Сариев.

Лейла Таривердиева