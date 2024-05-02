Сотрудничество с Азербайджаном является приоритетом для Таджикистана

Развитие партнерства с Азербайджаном и Центральной Азией является приоритетом для Таджикистана.

Об этом, как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Солехзода Ашурбой на III Ташкентском международном инвестиционном форуме.

"Для Таджикистана очень важно развивать сотрудничество с Азербайджаном и с регионом Центральной Азии. Более 20 процентов товарооборота Таджикистана приходится на эти страны. Наша цель очевидна - стимулировать инвестиционный поток и торговлю, способствуя взаимосвязанности и экономической устойчивости Центральной Азии", - сказал заместитель министра.

По его словам, повышение конкурентоспособности основных отраслей региона за счет создания благоприятной среды для иностранных инвестиций очень важно для экономического развития Центральной Азии.

Солехзода Ашурбой подчеркнул, что особенно важно инвестировать в инфраструктуру, поддерживающую торговлю, транспортные проекты. Также Таджикистану необходимо поддерживать развитие цифровой торговли, чтобы ускорить экспорт цифровых услуг из страны.

Отметим, что в Ташкенте 2-3 мая проходит III Ташкентский международный инвестиционный форум.

Ожидается, что в нем примут участие почти 2 500 человек из 84 стран мира. Среди них - представители государственных органов, руководители крупнейших компаний, а также высокопоставленные гости из международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.

Программа форума включает в себя более 40 мероприятий, в том числе секционные заседания, круглые столы, презентации и заседания межправительственных комиссий. Также предусмотрена церемония запуска ряда проектов в Узбекистане.

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