Принята Шушинская декларация мировых религиозных лидеров

Встреча религиозных лидеров различных стран состоялась 2 мая в Шуше в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам встречи была принята Шушинская декларация религиозных лидеров.

"1-3 мая 2024 года в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, организованного под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, состоялось пленарное заседание в Баку (Бакинская встреча) на тему "Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога", а также Шушинская встреча религиозных лидеров, представляющих различные страны.

Участники Бакинской и Шушинской встреч лидеров мировых и традиционных религий, общественности, ученых, представителей международных и религиозных организаций:

- Отмечая важную роль Азербайджанской Республики в развитии межцивилизационного и межрелигиозного сотрудничества, защите национально-культурных и духовных ценностей, пропаганде традиций толерантности и мультикультурализма на международном уровне,

- Высоко оценивая участие и содержательную речь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу,

- Высоко оценивая внимание и поддержку, оказанную Правительством Азербайджана встрече религиозных лидеров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу,

- Подчеркивая важность проведения мероприятий, посвященных вопросам межрелигиозного диалога и способствующих созданию среды взаимного доверия, на таких площадках, как реализуемый по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Бакинский процесс", I и II Бакинские саммиты мировых религиозных лидеров, а также важнейшие форумы, проводимые в других странах - Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, Бахрейнский форум по диалогу, G20 - "Большая двадцатка", Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Саудовский медиафорум и др.,

- Подчеркивая вклад Совместного документа "О человеческом братстве и мире во всем мире", подписанного 4 февраля 2019 года в Абу-Даби Его святейшеством Папой Франциском и Верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом аль-Тайибом, в межцивилизационное и межрелигиозное сотрудничество, мир, безопасность и человеческую солидарность,

- Выражая глубокую обеспокоенность в связи с распространением в мире терроризма, ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости и насилия,

- Выражая необходимость увеличения совместных усилий международного сообщества в противодействии агрессивной пропаганде, являющейся препятствием на пути устойчивого прогресса, стабильности и безопасности, действиям, направленным на подрыв взаимного доверия между последователями разных религий, призывам к ненависти и разжиганию межрелигиозных конфликтов,

- Осуждая систематические и массовые нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, подчеркивая важность совместных действий государства, религии, науки и общества, особенно в области защиты прав женщин и детей,

- Подчеркивая необходимость единогласной общей позиции против попыток террористических и экстремистских группировок использовать священные ценности религий ради своих коварных целей,

- Подтверждая необходимость защиты религиозного и культурного разнообразия народов мира как величайшего наследия человеческой цивилизации,

- Выражая глубокую обеспокоенность тяжелыми последствиями вооруженных конфликтов, террористических актов, актов насилия на религиозной и национальной почве, сопровождающихся, наряду с человеческими жертвами, разграблением и уничтожением культурного и религиозного наследия, включая целенаправленное разрушение памятников культурного и духовного наследия Азербайджана, политику выжигания и минирования земель, экоцида и урбицида в период оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении,

- Приветствуя восстановительные работы, проводимые на территориях, освобожденных от оккупации после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, в частности восстановление культурных и религиозных памятников и строительство новых,

- Поддерживая политические процессы, которые служат миру, примирению, укреплению взаимного доверия и сосуществования в регионе Южного Кавказа,

- Отмечая заявления некоторых государств, международных и религиозных организаций как не способствующие стабильности в этом регионе, особенно вредоносные тенденции агрессивного сепаратизма и реваншизма, пропагандируемые армянской церковью,

- Выражая намерение проводить регулярно, на постоянной основе подобные межрелигиозные мероприятия, в том числе встречи религиозных лидеров в культурной столице Азербайджана городе Шуша, с участием представителей христианских, мусульманских, иудейских, буддистских, индуистских и других религиозных конфессий, представляющих разные регионы мира, выступающих с единой позиции в отношении проблем, угрожающих современному миру,

- Выражая пожелания успехов саммиту COP29 по изменению климата, который пройдет в Баку в ноябре 2024 года, а также Азербайджанской Республике, которая примет международный "Религиозный павильон" и "Саммит религиозных лидеров" в рамках этой важной платформы,

Призывают государства, международные, региональные, религиозные, общественные организации и религиозных лидеров:

- Поддержать неотложные меры, направленные на незамедлительное прекращение войн и военных конфликтов, происходящих в настоящее время в различных регионах мира, и предотвращение кровопролития невинных людей и гражданского населения;

- Поддержать сотрудничество лидеров мировых и традиционных религий с государственными и общественными институтами и международными организациями ради содействия межцивилизационному и межрелигиозному взаимопониманию и созданию среды мирного сосуществования путем продвижения идей диалога и всеобщего гуманизма;

- Принять эффективные меры по предотвращению ассоциирования с именем религии терроризма и преступлений против человечности, дискриминации, расизма, вредных идеологий и пропаганды, подстрекающей к насилию на расовой, религиозной и этнической почве;

- Осуждать акты вандализма против религиозных символов, святынь и атрибутов, не оправдывать подобные действия под предлогом демократии и свободы слова;

- Способствовать просвещению молодежи о равном гражданстве и роли СМИ в этих процессах с целью более активного участия в борьбе с ксенофобией и дискриминацией;

- Поддерживать защиту и уважение религиозного, культурного и этнического разнообразия;

- Выразить глубокую обеспокоенность гуманитарным кризисом, достигающим уровня катастрофы в мире в результате массового притока беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов в результате вооруженных конфликтов, преследований и насилия, предпринять усилия по восстановлению их ущемленных прав, а также устранять факторы, приводящие к возникновению таких ситуаций;

- Расширять сотрудничество в предотвращении вредных идеологий и призывов к ненависти, разжигающих расовое, религиозное и этническое насилие посредством средств массовой информации и информационных технологий;

- Более эффективно использовать потенциал религий в установлении мира, глобального диалога и человеческой солидарности в мире, а также в решении проблем, связанных с изменением климата;

- Призывать к поддержке совместной деятельности государства, религии, науки и общественных деятелей в области защиты прав человека, прав женщин и детей, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека.

Город Шуша, 2 мая 2024 года", - говорится в декларации.

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