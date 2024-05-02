https://news.day.az/politics/1657210.html Кипр положительно оценил к договоренностям, достигнутым между Азербайджаном и Арменией
Кипр положительно оценил к договоренностям, достигнутым между Азербайджаном и Арменией
Кипр приветствует позитивные шаги, предпринятые Азербайджаном и Арменией по принятию Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границ.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Кипра в социальной сети Х (ранее Twitter).
"Мы приветствуем шаги, которые способствуют региональной стабильности и безопасности при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и международного права", - говорится в заявлении.
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