Уникальность политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева: победы вопреки обстоятельствам

Автор: Акпер Гасанов

Начальник главного управления Государственной пограничной охраны Генерального штаба Государственной пограничной службы генерал-майор Вусал Султанов доложил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о поднятии государственного флага страны в четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района. Эти кадры увидели во всем мире. И они явно режут глаз как армянским "реваншистам", так и тем политикам в разных странах мира, которых мировое армянство давно взяло на содержание.

Они ведь до сих пор не отошли от победы Азербайджана в 44-дневной войне. То был триумф стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сумевшего доказать, что у армяно-азербайджанского конфликта есть военное решение. Нас ведь более четверти века пытались убедить в обратном, утверждая, что мировое сообщество не позволит официальному Баку использовать свое военное превосходство над Арменией для принуждения агрессора к миру.

Нас пытались уверить в том, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ в едином порыве обрушатся на Азербайджан, как только наша страна вернет хотя бы одно село. Ну и что оказалось в итоге? Азербайджан одержал историческую победу, доказав всему миру, что можно и нужно использовать все имеющиеся ресурсы для возврата контроля над своими территориями.

Так была возвращена великая Шуша, приобретающая ныне величественный и чарующий облик. При этом, Кельбаджар и Лачин были возвращены уже по итогам трехстороннего заявления от 10 ноября, которое вынужден был подписать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но под контролем карабахской хунты оставались Ханкенди и Ходжалы, плюс некоторые иные населенные пункты Карабахского экономического региона нашей страны.

Казалось, что вот тут уж точно мировое армянство и макроновская Франция костьми лягут, но не позволят азербайджанскому флагу реять над Ханкенди и Ходжалы. И снова мы увидели триумф стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однодневная контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе войдет в учебники операций такого рода. "Силы самообороны" карабахской хунты были разгромлены, а ее лидеры задержаны и доставлены в Баку.

Против нашей страны попытались поднять волну возмущения. На манеже были все те же - макроновская Франция и мировое армянство. Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян, после такого рода фиаско, понял необходимость принятия новой реальности. Он вдруг заговорил про признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

В Париже, и не только там, были в шоке от происходящего. Там просто не понимали, как остановить череду побед Азербайджана под управлением Президента Ильхама Алиева. В ход пошли новые лживые обвинения, попытки обесценивания наших побед, примитивный и безрезультатный шантаж Но те, кто был задействован во всей этой истории просто не понимали, что уникальность стратегии главы нашего государства состоит в том, что она заранее адаптирована к любым выкрутасам недругов.

Которые совсем недавно выпали в осадок еще и с того, что Азербайджану удалось добиться выхода российских миротворцев из Карабахского региона раньше срока, прописанного в трехстороннем заявлении. Это был удар под дых и нашей "радикальной оппозиции" и всей той шушере, что перебралась за пределы страны и поливает Азербайджан грязью. Все они уверяли, что российские миротворцы никогда не покинут территорию Азербайджана. А потом, когда это произошло, они лепетали что-то жалкое в свое оправдание.

А что им лепетать сейчас, когда без единого выстрела возвращены четыре села в Газахском районе Азербайджана? Что лепетать президенту Франции Эммануэлю Макрону и фигурам помельче на французской политической сцене? Что лепетать членам Европарламента, что давно превратился в контору по штамповке анти-азербайджанских резолюций? В идиотском положении оказались и многие про-армянские конгрессмены и сенаторы.

Потому что вдруг выяснилось, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев был снова прав, когда настаивал на двухсторонних переговорах с Арменией. Глава нашего государства доказал, что только так можно двигаться к миру. И вот, подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном стало близко, как никогда прежде. И мы уже увидели очередной большой шаг в этом направлении именно сегодня, когда наш священный триколор взвился над четырьмя селами в Газахском районе страны.

Так обрушился еще один миф, придуманный мировым армянством и теми политиками из разных стран мира, что все еще лелеяли мечту на то, что можно будет снова добиться войны между Азербайджаном и Арменией, обвинив в том нашу страну. У них сегодня - очередной траурный день. Но кому и какое дело до траура у провокаторов, когда наш регион стремительно движется к эпохе, невиданной после развала СССР. Это будет эпоха процветания Южного Кавказа, где важнейшую роль играет и будет всегда играть именно Азербайджан. Такова стратегия главы нашего государства Ильхама Алиева.