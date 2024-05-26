Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности на фоне слухов о приеме «Оземпика»

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности на фоне слухов о приеме модного у звезд "Оземпика". Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале шоу "В прямом эфире с Келли и Марком", передает Day.Az.

54-летняя знаменитость рассказала, что крайне довольна своей формой и активно готовится к музыкальному туру, посвященному ее 25-летию на сцене. Вследствие этого, по словам артистки, она готовит свое тело к тяжелому графику с помощью пения и танцев.

"Секрет в движении. Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер. Сейчас то время, когда я нахожусь в хорошем, здоровом состоянии, то есть боевой форме", - призналась она.

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