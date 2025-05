Вокалист 3 Doors Down сообщил о финальной стадии рака

Вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд рассказал, что у него нашли последнюю стадию рака.

Как передает Day.Az, о болезни 46-летний музыкант сообщил в Instagram.

По словам Арнольда, он почувствовал себя плохо пару недель назад и обратился к врачу. У артиста нашли светлоклеточный рак почки, который дал метастазы в легкие.

"Это 4-я стадия, что не очень хорошо. Но знаете что? Мы молимся великому богу, и он может преодолеть все", - сказал он в видеоролике - обращении к фанатам.

Музыкант добавил, что искренне не боится болезни.

Из-за болезни Арнольда группа вынуждена отменить летний концертный тур.

Группа 3 Doors Down существует с в 1996 года, коллектив наиболее известен по песням "Kryptonite" и "Here without you".