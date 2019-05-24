Чай - это национальный напиток в Азербайджане. В любом азербайджанском доме гостю первым делом предлагался чай. Он известен в стране с XII века - именно в это время в поэмах великого поэта и мыслителя Низами встречаются первые упоминания о чае.

Войдя прочным образом в национальную культуру, чай и церемония чаепития не могла не "выплеснуться" из домов на улицы. И возникли чайханы.

В Азербайджане не было, наверное, ни одного селения, а в городе - ни одного квартала, где не имелось бы чайханы. В известном смысле это было заведение, призванное сохранять стабильность в обществе, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Более подробно о появлении чая в Азербайджане читайте тут:

Агдам, знаменитый Чай эви, 1970-е.

Шеки. Чаепитие в айване. Фото Анатолия Сироты, 1985 год

Шеки, айван, самовар. Фото Анатолия Сироты, 1985 год

Чайхана к селе Красная слобода, Куба, 1990 год

Чайхана в Гяндже. Фото Дмитрия Ермакова, 1880-е

Чайхана в Баку, конец XIX - начало ХХ века

Чайхана в Баку, конец XIX - начало ХХ века.

Чаепитие в бакинском караван-сарае. Фото Анатолия Сироты, 1983 год

Музицирование за чаем. Хан Шушинский, Бахрам Мансуров, Талят Бакиханов, 1956 год

Баку, чайхана у Азнефти, 1960 год

Баку, чайхана с сквере Сабира, фото Анатолия Сироты, 1968 год

Баку, чайхана в Нагорном парке, 1990-е годы

Баку, чайхана в Молоканском садике, 1960 год

Баку, чаепитие у Карла Хагелина, управляющего Нобелей, 1890-е годы

Баку, павильон Азəрбаjҹан чаjы рядом с Венецией, примерно 1974 год

Баку, павильон Азəрбаjҹан чаjы рядом с Венецией, 1974 год

Бакинская чайхана, 1990-е годы

Бакинская чайхана, 1980 год

Бакинская реклама, 1960-е годы

Бакинская квартира, подготовка к чаепитию, 1959 год

Агдам, знаменитый Чай эви, 1980-е

Агдам, знаменитый Чай эви, 1970-е

Ленкорань, разносчик чая, 1976 год