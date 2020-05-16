https://news.day.az/society/1235706.html В Азербайджане в связи с карантином остается в силе ряд запретов - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
В Азербайджане в связи с карантином остается в силе ряд запретов - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
Кабинет министров Азербайджана принял решение о дополнительных мерах в связи с особым режимом карантина в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Данное постановление определяет круг запретов, которые остаются в силе в связи с особым режимом карантина, и сферы работы и услуг, в которых разрешается возобновление деятельности.
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