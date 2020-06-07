В Баку женщина родила в полицейской машине

Сегодня в период жесткого карантина в Баку произошел необычный случай.



Как сообщили Day.Az со ссылкой на publika.az, в скорую помощь было обращение в связи с тем, что в больницу необходимо доставить беременную женщину. Члены семьи также обратились в полицию.

Приехавший на место инспектор Главного управления государственной дорожной полиции на автомобиле марки "BMW" отвез женщину в больницу. Однако у нее начались роды, и женщина родила в машине. Сотрудник дорожной полиции доставил женщину и новорожденного в больницу.

Начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов подтвердил publika.az данный факт.