В Азербайджане создается Центр аккредитации и контроля качества медицинских учреждений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра аккредитации и контроля качества медицинских учреждений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу главы государства, при министерстве здравоохранения будет создано юридическое лицо публичного права "Центр аккредитации и контроля качества медицинских учреждений".

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.