Шольц намерен сохранить пост канцлера после выборов 2025 года

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен остаться на своем посту после выборов 2025 года. Его слова приводит Stern, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года", - подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ выразил уверенность, что правящая коалиция "Светофор" в ближайшее время не распадется, несмотря на внутренние разногласия.

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