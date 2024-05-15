Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому эсминцу USS Mason в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военно-морские силы Йемена провели боевую операцию, в ходе которой нанесли удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому эсминцу Mason в Красном море", - заявил Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Кроме того, по словам представителя движения, хуситы атаковали в Красном море коммерческое судно Destiny, которое направлялось в израильский порт Эйлат. Как утверждает Сариа, силы хуситов зафиксировали прямые попадания по эсминцу USS Mason и судну Destiny.

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