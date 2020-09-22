Завтра в трех районах Баку будут перебои с газом.



Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами перебои в газоснабжении будут наблюдаться завтра в течении для в Насиминском, Ясамальском и Бинагадинском районах.

В частности, возникнут временные трудности у абонентов Насиминского района в поселках 1-ая и 2-я Алатава, на улицах 20 Января, А. Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова и Дж. Мамедкулизаде, а также на Тбилисском проспекте, а также на некоторых терриотриях Ясамальского и Бинагадинского района. В частности, в 6, 7, 8, 9 микрорайонах, поселке Расулзаде, жилмассивах "Хутор" и "Воровский", улице Дж. Хандана.



Перебои будут устранены в течение дня с окончанием ремонтных работ.