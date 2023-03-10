Повлияет ли землетрясение в Турции на Азербайджан?

В Азербайджане нет вероятности возникновения очагов, вызванных землетрясением в Турции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, в ходе встречи на тему "Современное сейсмогеодинамическое состояние Азербайджана".

По его словам, ближайшее расстояние до очага землетрясения, произошедшего в Турции, составляет 712 км от Нахчывана.

"Вероятность того, что подземные толчки могли повлияеть на очаги землетрясений в нашей стране, очень мала", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.