Будет проведен осмотр нескольких зданий под Турецко-азербайджанский университет.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на брифинге сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Конкретного здания под университет на данный момент нет. На начальном этапе образование в университете будут получать граждане Азербайджана. Однако в будущем в нем смогут учиться студенты и из других стран", - сказал Амруллаев.

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