Болонья на выезде принимала Милан в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пьоли, в целом, выглядели достаточно уверенно по ходу встречи, но пенальти на последних минутах заставил понервничать "россонери".

В итоге, Милан сумел удержать выездную победу и поднялся на десятую строчку в чемпионате Италии, имея в активе 20 очков, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Болонья - Милан 2:3

Голы: Эрнандес, 40 (автогол), Сансоне, 84 (с пенальти) - Пьонтек, 15, Эрнандес, 32, Бонавентура, 46

Болонья: Скорупски - Томиясу, Бани, Данило, Денсвил - Сков Ольсен (Орсолини, 78), Дземаили (Сантандер, 64), Схутен (Сванберг, 46), Поли, Сансоне - Паласио

Милан: Доннарумма - Конти, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Кесси, Беннасер (Билья, 70), Бонавентура - Сусо, Пьонтек (Пакета, 79), Чалханоглу (Кастильехо, 85)

Предупреждения: Бани, Томиясу, Паласио, Сантандер - Беннасер, Романьоли.

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