В Шеки проведено потрясающее гимнастическое гала-шоу, и я рад принимать в нем участие. Выражаю глубокую признательность Федерации гимнастики Азербайджана за приглашение.

Об этом сказал Day.Az представитель мужской спортивной гимнастики, бронзовый призер Олимпийских игр Токио-2020, двукратный чемпион Европы, турецкий спортсмен Ферхат Арыджан.

Ферхат Арыджан в числе других звезд мировой гимнастики выступил на гала-шоу, организованном в рамках объединенных соревнований по шести гимнастическим дисциплинам.

"Счастлив находиться в Азербайджане, каждый раз приезжая сюда, прекрасно себя ощущаю, потому что Азербайджан - это братская страна. Когда выступал в Баку на Кубке мира, азербайджанская публика тепло поддерживала меня. Сердечно благодарю за это азербайджанский народ", - сказал турецкий спортсмен.

Ферхат Арыджан отметил, что рад возможности познакомиться с культурой и историей города Шеки.

"В Шеки я впервые - это красивый город, с древней историей. Мне выпала возможность совершить прогулку, я посетил Дворец шекинских ханов. Считаю отличной инициативой, что спортивные соревнования проводятся не только в столице, но и в регионах Азербайджана", - отметил он.

Говоря об успехах азербайджанских гимнастов, Ферхат Арыджан пожелал им завоевать лицензии на Олимпийские игры в Париже, а затем добиться там хороших результатов.

Отметим, что в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря проходят объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.