Сияна Василева провела встречу с участницами ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

В рамках 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который 17-21 мая пройдет в Баку, состоялась встреча спортсменок с членом Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG), тренером сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияной Василевой, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Сияны Василевой, во встрече приняли участие члены юниорских команд в групповых упражнениях, которые завтра выступят на чемпионате.

"Я подготовила для них презентацию, где они могли ответить на вопросы посредством своего мобильного телефона. Такой подход им понравился и был интересен. Мы тепло пообщались, гимнастки интересовались как я справлялась со стрессом перед соревнованиями, какие у меня были переживания. Постаралась им помочь, дать некоторые рекомендации, пожелала успехов", - сказала Василева.

Член Комиссии атлетов FIG отметила, что подобная встреча в рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике проводится впервые.

"Обычно такие встречи организовывались один раз в год на чемпионате мира и только с сеньорками", - добавила она.

Говоря о девизе 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку - "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), Сияна Василева отметила, что он помогает грациям раскрыться.

"Очень красиво, атмосферно, я вижу насколько девиз чемпионата Европы в Баку всем нравится. Надеюсь, у нашей сборной все получится. На домашнем чемпионате, конечно, волнения больше, и хочется показать свой максимум", - подчеркнула тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

Сияна Василева добавила, что была счастлива услышать новость о проведении в 2027 году в Баку чемпионата мира по художественной гимнастике.

"Была невероятно счастлива, узнав эту новость. Баку каждый раз прекрасно проводит крупномасштабные соревнования, уверена, что чемпионат мира по художественной гимнастике в 2027 году пройдет на самом высоком уровне", - подчеркнула она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Соревнования пройдут под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). В целом в континентальном чемпионате с участием звезд художественной гимнастики из 38 стран выступят 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки).

В ходе соревнований, которые пройдут в течение пяти дней, грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представят сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.