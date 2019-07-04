Социологи не нашли различий в том, как мужчины и женщины воспринимают беспорядок в комнатах и оценивают необходимость провести уборку. Все расхождения оказались связаны с гендерными стереотипами. Об этом пишут ученые в журнале Sociological Methods and Research, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как правило, мужчины тратят в три раза меньше времени на уборку, чем женщины. Говорит ли это о том, что последние - эталон чистоты, а первые генетически запрограммированы так, что они просто не видят грязь? Это оправдание помогает им увиливать от приборки, и мы показали, что на самом деле это не так", - отмечает Сара Тебо (Sarah Thebaud) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США).

В последние годы ученые активно пытаются понять, существует ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин, или же если все различия в нашем поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.

К примеру, в декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у и женщин, и наоборот. Несколько лет назад молекулярные биологи выяснили, что сильный и слабый пол по-разному воспринимают боль, и нашли намеки на то, что мужчины "запрограммированы" эволюцией умирать раньше женщин.

Многие люди, как отмечает Тебо, давно считают, что еще одним примером подобных эволюционно или биологически обусловленных различий может быть то, как мужчины и женщины относятся к грязи и беспорядку в их квартирах, на рабочих местах и в других помещениях, куда они часто заходят.

Американские социологи и их австралийские коллеги проверили, так ли это на самом деле, попросив три сотни мужчин и женщин, принадлежавших к самым разным возрастным и социальным категориям, оценить фотографии нескольких комнат, где жил вымышленный мужчина или женщина.

Рассматривая фотографии этих помещений, добровольцы должны были оценить то, в каком состоянии находилось помещение, что они поменяли бы в нем, а также рассказать о том, как они представляют себе его хозяина и его личные качества.

Несмотря на то, что вариантов ответа было очень много, исследователей интересовали только две вещи - оценка уровня чистоты в комнате и то, насколько сильно респонденты хотели, чтобы в ней кто-то прибрался.

Оказалось, что расхожие представления о различиях между мужчинами и женщинами были в данном случае ложными. И слабый, и сильный пол одинаковым образом воспринимали беспорядок в комнате и высказывали схожие идеи о том, следует ли провести в ней уборку.

С другой стороны, на это желание очень сильно влиял пол владельца комнаты. Если в ней жил мужчина, то участники опроса намного мягче относились к беспорядку и ставили ему более высокие оценки, чем женщинам, жившим в схожей обстановке. Это, как отмечают Тебо и ее коллеги, относилось не только к состоянию комнаты, но и тому, насколько неряшливым респонденты считали ее хозяина.

"Когда мы говорили, что комната принадлежит условной "Дженнифер", все респонденты, вне зависимости от их пола, относились к ней строже и считали, что такой уровень беспорядка вызовет больше порицания со стороны гостей, чем в тех случаях, когда это помещение принадлежало "Джону", - продолжает социолог.

При этом, что интересно, добровольцы ставили мужчинам более низкие оценки, что, как считает Тебо, говорит об их убежденности в том, что представители сильного пола очень ленивы, а за порядок в доме отвечает женщина. Иными словами, нежелание мужчин заниматься приборкой и отсутствие порядка в их комнатах скорее связано с социальными стереотипами и воспитанием, чем с некими биологическими и эволюционными факторами, заключают ученые.

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