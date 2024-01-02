Ученые выяснили, что происходит с Антарктидой

- есть ли угроза для людей?

Скорость отступления ледника и темпы потери льда вызывают обеспокоенность по поводу стабильности всего региона.

Ледник Пайн-Айленд, являющийся примером одного из наиболее стремительных отступлений льда из ледникового щита Западной Антарктиды, привлекает внимание ученых. Наблюдения показывают, что в последние десятилетия он ускоренно теряет свою массу, внося больший вклад в глобальное поднимающееся уровень морей, чем любой другой ледник на планете.

Согласно Science Alert, научное моделирование предсказывает, что данный регион Западной Антарктиды может столкнуться с полным коллапсом в будущем, вызывая нарастающее беспокойство среди ученых относительно стабильности всего региона. Если такое событие произойдет, глобальный уровень моря может подняться на несколько метров, передает Day.Az.

Прошлые наблюдения показывали периоды быстрого глобального подъема уровня моря в размере 1-2 сантиметра в год, связанные с быстрым таянием льда. Однако в данном случае речь идет о более глобальных последствиях.

Основной опасностью является то, что когда ледники начинают отступать из-за изменений климата, они могут продолжить этот процесс, даже если изменения климата восстановятся. Это связано с необратимым характером такого отступления: изменения климата, необходимые для возвращения льда к прежнему состоянию, требуют значительных усилий.

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Нортумбрии и Бангорского университета, выявили аналогичные процессы в прошлом. В период с 1940-х по 1970-е годы ледник Пайн-Айленд пережил необратимую потерю массы и отступление, которое затем продолжалось до начала 1990-х годов. Моделирование также предполагает, что подобные сценарии могут повториться в будущем.

Эти результаты подчеркивают, что даже при улучшении климатических условий и охлаждении окружающей среды, остановка потери льда может оказаться невозможной, когда ледник достигнет нового стабильного состояния.

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