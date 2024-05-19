Астрофизики выяснили, что возникло раньше — галактики или черные дыры

Международная группа ученых из США, Франции, Великобритании и Израиля нашла возможный ответ на космический вариант загадки про курицу и яйцо. Астрофизики пришли к выводу, что первые черные дыры могли возникнуть во Вселенной раньше галактик. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выводы специалистов основаны на данных наблюдений космического телескопа "Джеймс Уэбб".

"Мы знаем, что эти огромные черные дыры существуют в центрах галактик вблизи нашего Млечного Пути, но их присутствие на заре Вселенной стало большим сюрпризом", - отметил ведущий автор исследования, профессор Джозеф Силк.

Принято считать, что черные дыры образовались после коллапса сверхмассивных звезд, а галактики образовались после того, как первые звезды осветили темную раннюю Вселенную.

Но анализ команды Силка предполагает, что черные дыры и галактики сосуществовали и влияли на судьбу друг друга в течение первых 100 миллионов лет.

Астрофизики считают, что галактики образовались в результате коллапса гигантского газового облака. В центре этого облака подобно семечку находилась большая черная дыра, превратившая внутреннюю часть вещества в звезды.

"Мы утверждаем, что черные дыры выбрасывали потоки газа, превращая их в звезды и значительно увеличивая скорость звездообразования. Иначе трудно объяснить, как яркие галактики могли появиться так быстро", - отметил профессор Силк.

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