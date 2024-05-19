Обнаружен древний «город» галактик

Астрономы обнаружили массивное протоскопление галактик, которое находится вокруг светящегося квазара, известного как J0910-0414. Об открытии древнего галактического "города" сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Скопления галактик содержат от сотен до тысяч галактик, связанных гравитационным взаимодействием. Они представляют собой самые крупные гравитационно-связанные структуры во Вселенной. Особый интерес астрономов вызывают протоскопления галактик - прародителей скоплений. Такие объекты, обнаруженные при высоких красных смещениях (более 2,0), могут предоставить важную информацию о ранних эпохах существования Вселенной.

Исследователи провели наблюдения квазара J0910-0414 с помощью инструмента Hyper Suprime-Cam (HSC) на телескопе Subaru, а также комплекса радиотелескопов ALMA. Этот объект имеет красное смещение 6,63, а внутри него находится одна из самых массивных (около 3,6 миллиарда солнечных масс) черных дыр.

Наблюдения обнаружили протоскопление, связанное с J0910-0414, которое включает как минимум три углеродные линии [C II] и 12 объектов, испускающих излучение Лайман-альфа. Оно является одной из самых плотных структур, известных в ранней Вселенной. Более того, современная масса этой структуры оценивается примерно в 6,9 квадриллиона солнечных масс.

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