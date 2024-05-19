Археологи нашли в Аргентине древнюю наскальную летопись, охватившую 100 поколений

Аргентинские ученые из Национального исследовательского совета (CONICET) и Национального института антропологии и латиноамериканской мысли (INAPL) выяснили, что доисторические наскальные рисунки в одной из пещер в регионе Патагония на юге страны оказались намного древнее, чем считалось ранее. Первобытная галерея служила для передачи знаний для примерно 100 поколений людей. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показал новый радиоуглеродный анализ, изображения в пещере были созданы в эпоху позднего голоцена около 8200 лет назад. Это на несколько тысяч лет раньше предыдущей оценки.

В подземной галерее археологи насчитали 895 уникальных произведений, сгруппированных по 446 мотивам. Ученые считают находку своего рода летописью, работа над которой продолжалась около 3000 лет.

Исследователи отметили, что в позднем голоцене этот регион был очень сухим и жарким, поэтому охотники-собиратели использовали это место для коммуникации, оставляя на стенах пещеры заметки в виде рисунков. Это помогало племенам выживать в суровом климате древней Патагонии.

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