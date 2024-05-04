Дождь из рыбы прошёл над иранским городом Ясудж

В иранском городе Ясудж на головы жителям сегодня обрушился дождь из рыбы.

Как передает Day.Az, жители города Ясудж в центральном Иране сегодня наблюдали почти библейскую картину: после небольшого дождя на их головы вдруг стала падать живая рыба.

Предположительно, торнадо пронесся над водоемом и отбросил рыбу на несколько километров вглубь страны.

Представляем вниманию читателей видеокадры с места событий:

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