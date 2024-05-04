https://news.day.az/unusual/1657572.html Дождь из рыбы прошёл над иранским городом Ясудж - ВИДЕО
Дождь из рыбы прошёл над иранским городом Ясудж - ВИДЕО
В иранском городе Ясудж на головы жителям сегодня обрушился дождь из рыбы.
Как передает Day.Az, жители города Ясудж в центральном Иране сегодня наблюдали почти библейскую картину: после небольшого дождя на их головы вдруг стала падать живая рыба.
Предположительно, торнадо пронесся над водоемом и отбросил рыбу на несколько километров вглубь страны.
Представляем вниманию читателей видеокадры с места событий:
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