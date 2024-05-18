Эти кадры с пришельцами не могут опровергнуть

После заявления известного и весьма авторитетного американского криминалиста Скотта Родера о подлинности видео в Лас-Вегасе, на котором, предположительно, зафиксированы "пришельцы", прошло 10 дней и пока никто из многочисленных скептиков не смог убедительно доказать его неправоту.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Спустя более года со странного эпизода в игорной столице США, всё больше американских экспертов заявляют о подлинности видеозаписи, а полицейские продолжают утверждать о реальности встречи со странным существом с кожей серо-зеленоватого цвета.