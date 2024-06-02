Обнаружены следы гигантского древнего цунами

Канадские ученые из Университета Саскачевана обнаружили следы гигантских волн, которые накрыли часть современной территории западной Канады и северную часть территории США сотни миллионов лет назад в результате землетрясения. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Sedimentary Geology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ордовикский период, 445 миллионов лет назад провинция Саскачеван и большая часть провинции Манитоба были покрыты древним морем, называемым бассейном Уиллистона. Анализ отложений в трех участках в провинции Манитобы выявил признаки интенсивного воздействия: некоторые пласты были разорваны и смешаны с глиной, которая могла быть получена только с суши.

По мнению ученых, причиной воздействия могло быть гигантское цунами, вызванное землетрясением в районе разлома в северной половине бассейна Уиллистон. Первая волна, обрушившаяся на берег, могла пройти километр или дальше по пологому склону побережья, смыв глину в море.

Подобные отложения могут образоваться в результате сильных штормов, однако ученые исключили этот сценарий из-за отсутствия других признаков регулярной штормовой активности. Более того, этот регион находился слишком близко к древнему экватору, чтобы здесь могли возникать ураганы.

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