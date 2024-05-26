Ученые раскрыли секрет зеленого луча, дарившего надежду мореходам и влюбленным

Шотландские ученые из Университета Глазго объяснили природу очень редкого оптического феномена, известного как зеленый луч или зеленая вспышка. Он возникает на вечерней или утренней заре, и длится всего несколько секунд. Исследование опубликовано на научном портале Live Science, передает Day.Az.

Появление свечения изумрудного цвета от восходящего или заходящего солнца на протяжении столетий считалось знаком большой удачи среди мореходов и других путешественников.

С явлением связано большое количество легенд. Например, шотландцы верили, что увидевшие зеленый луч найдут настоящую любовь и разбогатеют. Знаменитый французский писатель Жюль Верн посвятил этому феномену одноименный приключенческий роман - "Зеленый луч".

По словам ученых, зеленые вспышки появляются в небе в результате разделения (рефракции) солнечного света при необычных условиях. Когда белый свет проходит под углом через среду с более высокой плотностью, например стекло или воду, длины волн разных цветов начинают искривляться и преломляться.

Преломление особенно заметно, когда солнце приближается к горизонту, поскольку солнечный свет проникает в самую плотную часть атмосферы под особенно острым углом. Именно в этот миг появляется зеленая вспышка.

Зеленый луч можно поймать в местах, где есть возможность видеть солнце близко к горизонту, например, на побережье или высоко в горах. Также нужно дождаться теплой погоды, когда над прохладной водой есть слой нагретого воздуха. Он поможет преломить солнечный свет под нужным углом.

Кроме того, цвет вспышки зависит от веществ, которые содержатся в воздухе. Атмосферные частицы рассеивают синий и фиолетовый свет, делая зеленый оттенок более заметным.

Исследователи подчеркнули, что даже при наличии всех условий зеленый луч длится не более секунды, поэтому увидеть его своими глазами - действительно большая удача.

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