Астрономы нашли пожирающую звезду черную дыру недалеко от Земли

Американские ученые из Института астрономии Гавайского университета (UH) обнаружили самый близкий к Земле пример поглощения звезды сверхмассивной черной дырой. Этот процесс протекает в созвездии Льва в 160 млн световых лет от нашей планеты. Исследование опубликовано на официальном сайте UH, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хотя черные дыры, разрушающие звезды, наблюдались и раньше, это первая дыра, которую мы видели так близко с использованием видимого света. Это могло бы дать нам гораздо лучшее понимание того, как сверхмассивные черные дыры растут и собирают материал вокруг себя", - отметил соавтор исследования Виллем Хугендам.

Процесс поглощения звезды черной дырой называется событием приливного разрушения или TDE. Он происходит, когда звезды приближаются слишком близко к сверхмассивным черным дырам массой в миллионы или даже миллиарды раз выше массы Солнца.

Огромные гравитационные силы чудовищных черных дыр порождают колоссальные приливные силы, которые сжимают звезды по горизонтали и одновременно растягивают их по вертикали.

Это превращает звезды в космическую лапшу из звездного материала, которая наматывается на черную дыру - как спагетти на вилку. Из-за схожести процесс назвали "спагеттификацией". Постепенно длинная "макаронина" из звездной плазмы проваливается в черную дыру, вызывая чрезвычайно яркие вспышки.

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