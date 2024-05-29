Используемые в качестве украшений беруши неожиданно стали трендом у молодежи. Соответствующий материал публикует Daily Mail, передает Day.Az.

Выяснилось, что представители поколения Z все чаще выбирают для похода на музыкальные фестивали и концерты дизайнерские беруши. Кроме того, многие и вовсе украшают данный аксессуар самостоятельно с помощью страз, краски и других предметов. Некоторые фанаты также соединяют беруши и серьги.

Отмечается, что молодежь принялась демонстрировать свои украшенные беруши в TikTok и других социальных сетях, где такие ролики набирают сотни тысяч просмотров.

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