Более чистое судовое топливо способствует потеплению океана

Правила использования топлива для судоходства, введенные в 2020 году, привели к существенному сокращению загрязнения диоксидом серы (SO2), но, возможно, также сделали океан теплее за счет уменьшения облачности.

Как сообщает Day.Az, по данным исследовательской группы под руководством Тианле Юаня из Мэрилендского университета, опубликованным в журнале Communications Earth & Environment, правила Международной морской организации (IMO) по борьбе с загрязнением морской среды вынудили грузоотправителей сократить содержание серы в топливе с 3,5 проц до 0,5 проц что привело к снижению выбросов SO2 на 80 проц.

Однако SO2 не только является основным загрязнителем, но и маскирует глобальное потепление, образуя аэрозоли, которые сгущают и делают облака ярче, отражая солнечные лучи обратно в космос. Так, SO2 имеет охлаждающий эффект.

По оценкам исследователей, с 2020 года на топливные стандарты IMO могло приходиться 80 проц общего уровня чистого поглощения тепла на планете, причем влияние особенно заметно на загруженных морских путях.

Климатологи определили сокращение выбросов SO2 как потенциальную причину рекордных температур океана в прошлом году. Некоторые также предполагают, что сокращение загрязнения воздуха во всем мире могло бы ускорить глобальное потепление.

"Исследования того, почему в последнее время температура была такой высокой, продолжаются, и пониженное содержание серы в корабельном топливе является лишь одним из факторов, способствующих этому", - сказал Джоэл Хирши из Ливерпульского национального океанографического центра.

Авторы заявили, что их исследование показало, что "осветление морских облаков" может стать потенциальным геоинженерным решением проблемы глобального потепления.

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