Искусственный интеллект показал, как люди будут выглядеть через 1000 лет

Искусственный интеллект создал изображения, показывающие, как будут выглядеть люди через 1000 лет, пишет LADBible. Нынешних обитателей соцсетей такой прогноз напугал, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии ИИ, через 1000 лет у человека будет роботизированное лицо, на котором будут провода и механические приспособления, заменяющие участки кожи. Однако программа не предсказала, что все население Земли станет похожими на киборгов - это коснется лишь некоторую часть.

Еще некоторый процент представителей человеческой расы, как предсказал ИИ, будут похожи на пришельцев с большими глазами, головой без волос и видоизмененной формой носа. По мнению компьютера, это будут связано с изменением глобального климата на Земле.

Пользователей соцсетей из XXI века такой напугал. Люди порадовались, что если это и произойдет, то в далеком будущем, а не в ближайшие 100 лет.

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