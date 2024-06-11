Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

Ученые Бостонского университета и Гарвардского института Рэдклиффа обнаружили доказательства того, что около двух миллионов лет назад Солнечная система столкнулась с плотным межзвездным облаком, которое могло способствовать оледенению. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению астрофизиков, облако было настолько плотным, что оно могло помешать солнечному ветру, сжимая гелиосферу - плазменный щит, состоящий из постоянного потока заряженных частиц, который простирается далеко за пределы орбиты Плутона и окружает Солнечную систему. Это сжатие могло временно оставить Землю и другие планеты вне гелиосферы, подвергая их воздействию межзвездного излучения.

Ученые использовали сложные компьютерные модели, чтобы определить положение Солнца и гелиосферы два миллиона лет назад. Они также нанесли на карту путь группы облаков, называемой Местной лентой холодных облаков, чтобы определить, какие из них могли взаимодействовать с гелиосферой.

Оказалось, что одно из облаков, названное Местной Рысью холодных облаков (Local Lynx of Cold Clouds, LxCC), могло столкнуться с гелиосферой. Это столкновение, скорее всего, подвергло Землю воздействию межзвездной среды, включая радиоактивные элементы от остатков сверхновых. Это согласуется с геологическими данными, которые показывают увеличение содержания изотопов железа-60 и плутония-244 примерно в океане, в антарктическом снеге и ледяных кернах, а также на Луне. Возраст образцов, обогащенных радионуклидами, совпадает с периодом охлаждения климата

Внешнее давление со стороны LxCC могло блокировать гелиосферу на срок от пары сотен до миллиона лет в зависимости от размера. После того как Солнечная система отошла от холодного облака, гелиосфера снова окутала все планеты, включая Землю.

Хотя точные эффекты этого столкновения на Землю пока неизвестны, авторы предполагают, что такое событие произошло не единожды и, вероятно, произойдет в будущем. В настоящее время авторы продолжают изучать воздействие межзвездной среды на атмосферу и климат планеты.

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