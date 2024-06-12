Ученые впервые нашли водяной лед на экваторе Марса

Швейцарские астрономы из Бернского университета впервые заметили следы льда на экваторе Марса. Существование замерзшей воды в этом регионе считалось невозможным из-за сочетания солнечной энергии и разреженной атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo), передает Day.Az.

Ученые сделали открытие с помощью космических аппаратов Европейского космического агентства ExoMars Trace Orbiter и Mars Express.

Водяной иней находится в районе Тарсис - крупнейшей вулканической области, где находится высочайшая вершина Солнечной системы - 30-километровая гора Олимп. Замерзшую воду нашли в ее кальдере, а также во впадинах вулканов Арсия, Аскрей и Цераниус Толус.

Как выяснили исследователи, лед на марсианском экваторе появляется всего на несколько часов после восхода солнца, а затем он испаряется. Толщина слоя инея составляет лишь сотую долю миллиметра, однако морозные пятна очень обширны и содержат около 111 млн литров воды.

Команда считает, что странный способ циркуляции воздуха над регионом Тарсис создает микроклимат с кальдерами, который уникален по сравнению со внешним климатом марсианского экватора.

"Ветры поднимаются по склонам гор, принося относительно влажный воздух от поверхности на большие высоты, где он конденсируется и оседает в виде инея", - объяснил один из авторов исследования Николас Томас.

Ученый добавил, что иней, наблюдаемый командой на вершинах вулканов Марса, похоже, оседает в затененных областях кальдер, особенно в регионах с более низкими температурами.

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