Что произойдет, если крупный астероид упадет на Землю? - ВИДЕО
Эта интересная визуализация показывает, что произойдет, если крупный астероид (диаметром около 500 км) упадет на Землю где-нибудь в Тихом океане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
