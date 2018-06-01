Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование
1 июня 2018 09:55 191
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону некоторые аспекты урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Day.Az.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:36 175
В Венесуэле разбился военный вертолет
-
31 Май 15:04 14 975
-
31 Май 15:40 9 780
-
31 Май 11:15 9 497
-
31 Май 12:33 7 670
-
31 Май 22:41 6 490