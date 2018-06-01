Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование

1 июня 2018 09:55

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону некоторые аспекты урегулирования конфликта в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Day.Az.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

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