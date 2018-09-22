Еще одна известная компания презентовала современную альтернативу сигаретам

Большинство курильщиков пытались бросить курить, и не один раз. Но не каждый смог устоять перед пагубной привычкой. Справится с психологической зависимостью для многих оказывается намного сложнее, чем с физиологической, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Благо, мир не стоит на месте, и сегодня ведущие табачные компании предлагают для взрослых потребителей современные альтернативы курению сигарет. Одной из таких является революционная технология нагревания табака - glo. Производитель British American Tobacco уверенно заявляет, что такой вариант менее вредный, чем обычные сигареты. Продукт разработан в Великобритании при участии более 100 экспертов со всего мира: ученых, инженеров, дизайнеров, табачных экспертов и токсикологов.

Glo использует специальные табачные стики, которые нагреваются снаружи по всему периметру при температуре 240 ± 5 °C, а не горят, как в случае обычных сигарет. Таким образом, образующийся в результате нагревания аэрозоль содержит примерно на 90-95% меньше токсичных веществ. Glo не оставляет запаха и пепла в результате потребления. Один сеанс использования длится три с половиной минуты.

Новый девайс являет собой компактное зарядное устройство с кнопкой-индикатором. Аккумулятора хватает до 30 сессий использования. Сверху находится отверстие для установки стика, а снизу имеется заслонка отверстия для чистки.

На данный момент стоимость glo cоставляет 1899 грн за комплект из устройства, зарядного блока с кабелем, инструмента для чистки и блока стиков (10 пачек).