Сильный снегопад в Иране отрезал от внешнего мира два района одной из провинций

Потеряна связь между районами Маркези и Роз-о-Махру шахрестана Элигудерз иранской провинции Лурестан.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал İRNA губернатор шахрестана Элигудерз провинции Лурестан Хамид Кешкули.

По словам губернатора, снег высотой в два метра на перевале Геле-Бадуш привел к потере связи с 20 тысячью жителями двух районов Маркези и Роз-о-Махру шахрестана Элигудерз.

Кешкули отметил, что в течение года связь между жителями этих зон иранской провинции терялась несколько раз, что связано с расположением этих районов в горной зоне с холодным климатом и снежными зимами.

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