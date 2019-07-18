Шестеро иностранных туристов, купавшиеся голыми в море в провинции Краби на юге Таиланда в ночь на четверг, задержаны полицией по сигналу местного жителя и оштрафованы. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг новостной интернет-портал Thaiger.

Пять девушек и один молодой человек в возрасте от 17 до 20 лет, приехавшие на отдых в Таиланд из Великобритании, Австралии, Испании и Японии, заявили полиции на допросе, что им стало скучно из-за того, что все бары были закрыты два дня из-за буддийских праздников, и они решили для разнообразия искупаться голышом, сообщает портал.

В Таиланде 16 и 17 июля была запрещена продажа алкоголя в связи с празднованием наступления буддийского поста. В четверг продажа алкоголя возобновилась в обычном режиме.

Всем задержанным иностранцам были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нескромном вызывающем поведении. Обвиняемые признали свою вину и выплатили административный штраф в размере 500 таиландских бат (16,6 доллара) с человека, после чего были освобождены и продолжили отдых, говорится в сообщении.

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