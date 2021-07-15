Сильная засуха охватила юг Казахстана

В водоемах на юге Казахстана до рекордно низкого уровня упал уровень воды. В одном из крупнейших городов республики Шымкенте ограничили водоснабжение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Мир 24", после бесснежной зимы и засушливой весны в Южно-Казахстанской области установилась очень жаркая летняя погода. Дневная температура воздуха достигает +40°C.

В Тогуском водохранилище объем воды не достигает даже 300 тыс. куб. м. Обычно он составляет около 5 млн кубометров. "Оно подпитывалось рекой Тогус. На данный момент она пересохла. Впервые у нас наблюдается такое маловодье. Тогуское водохранилище орошает 125 гектаров земли", - рассказала главный специалист "Казводхоза" Зарина Саркаева.

Из-за сильной засухи местные жители терпят убытки. Выросли расходы на водоснабжение сельского хозяйства. Расположенные на берегах водоемов места отдыха перестали привлекать туристов. "Это уже не озеро, а болото", - жалуются местные предприниматели.

Власти планируют перебросить в зону засухи воду из соседнего Сайрамского канала. Метеорологи дают благоприятный прогноз. В ближайшее время в Шымкенте ожидается похолодание до +24°C. Вместе с ним на юг Казахстана должны прийти осадки, которые помогут наполнить опустевшие водоемы.