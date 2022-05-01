Массовые протесты в Амстердаме

Около тысячи человек приняли участие в воскресенье в демонстрации против действующего правительства Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, акция прошла без серьезных инцидентов.

В этот раз внимание было приковано к "11 годам неправильного управления кабинета [действующего премьер-министра Марка] Рютте", заявил соорганизатор мероприятия Михель Рейинга.

Критика участников также была обращена на Европу и в частности европейские планы по введению цифрового удостоверения личности. "Мне кажется, что на европейском уровне с точки зрения законодательства происходит многое, что ограничит наши свободы", - отметила одна из участниц демонстрации.