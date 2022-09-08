Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой

Пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Маркус Спурндли заявил, что гражданам, которые предстоящей зимой будут нарушать правительственные директивы при нехватке газа в стране, будет грозить штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Об этом сообщает издание Blick, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Спурндли, наказание предполагается в том случае, если в доме нарушителя температура воздуха будет умышлено превышать 19°C тепла.

"Нарушения закона о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию", - отметил он.

В публикации отмечается, что в Швейцарии для экономии электроэнергии было запрещено использование инфракрасных обогревателей, а сауны и бассейны должны оставаться холодными. Нарушителей этих правил будут выявлять с помощью выборочных проверок. При этом власти страны пообещали не устраивать "широкую охоту на энергетических грешников".