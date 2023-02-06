Новые подробности землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции охватило территорию 10 провинций, где в целом проживают 13 421 699 ​​человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в зоне бедствия сейчас оказывают помощь 14 720 человек, из которых 9 698 человек в составе поисково-спасательных групп.

Из Стамбула, Измира и Анкары в Газиантеп и Адану осуществляются непрерывные полеты 17 самолетами по доставке помощи. Для координации работы в зоне бедствия задействованы два БПЛА "Akıncı".

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.