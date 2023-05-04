https://news.day.az/world/1561610.html Полиция Бельгии задержала подозреваемых в подготовке теракта
Полиция Бельгии задержала подозреваемых в подготовке теракта
Полиция Бельгии задержала семь человек, подозреваемых в подготовке теракта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Belga.
Отмечается, что планов и информации о месте проведения теракта у подозреваемых не обнаружено, причиной задержания стал их поиск оружия.
Все семь человек являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство".
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