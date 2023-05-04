Полиция Бельгии задержала подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Бельгии задержала семь человек, подозреваемых в подготовке теракта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Belga.

Отмечается, что планов и информации о месте проведения теракта у подозреваемых не обнаружено, причиной задержания стал их поиск оружия.

Все семь человек являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство".