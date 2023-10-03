https://news.day.az/world/1603463.html В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Китай
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Китай
Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится достаточно скоро. Предстоящую поезду прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что визит Путина в Северную Корею пока не планируется, хотя глава государства с признательностью принял приглашение.
"Сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет", - сказал Песков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре