В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится достаточно скоро. Предстоящую поезду прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что визит Путина в Северную Корею пока не планируется, хотя глава государства с признательностью принял приглашение.

"Сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет", - сказал Песков.