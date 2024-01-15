Генсек ООН беспокоится из-за ситуации в Красном море

Напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне, и есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Напряженность в Красном море находится на заоблачном уровне, и вскоре ее, вероятно, будет невозможно сдержать", - сказал он.

Помимо этого, глава всемирной организации заявил о "серьезной обеспокоенности из-за ежедневных перестрелок" на границе Израиля и Ливана. "Это рискует спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном, что окажет значительное влияние на региональную стабильность", - добавил он, призвав к прекращению боевых действий.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Американский президент Джо Байден заявил, что эта операция последовала в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. Ее целями стали места дислокации ракет, беспилотников и радиолокационные станции мятежников.

13 января атаке подверглась военно-морская база в окрестностях порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря. Авианосец USS Carney нанес удар ракетами Tomahawk по аэродрому к северу от йеменской столицы.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Согласно подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября йеменские мятежники атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

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