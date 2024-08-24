Захарова высмеяла слова Байдена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз высмеяла президента США Джо Байдена. Дипломат отметила, что американский лидер заврался, говоря о созданных рабочих местах.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, ироничный пост Захарова опубликовала в личном Telegram-канале. В нем дипломат напомнила, что действующий глава США Джо Байден и его протеже Камала Харрис неоднократно хвалились созданными рабочими местами в стране. Однако американское Министерство труда раскрыло все карты.

"Министерство труда США накануне выборов опубликовало отчет, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации. Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и Камала Харрис, - их просто не существует", - написала Захарова.

Она также добавила, что ложь Байдена уже вызвала недовольство со стороны граждан США. Американские соцсети буквально бурлят от негодования.

Ранее Захарова высказалась о неадекватных заявлениях Еревана.