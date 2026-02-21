Ural Motorcycles завершила проектирование нового мотоцикла

Ural Motorcycles завершила проектирование модели мотоцикла Neo 500. Целью модернизации стало повышение управляемости и предсказуемости поведения на дороге, а также приведение конструкции в соответствие с действующими экологическими требованиями и требованиями безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщили в пресс-службе компании Ural Motorcycles.

"Мы достигли важной вехи в пути Ural Neo: инженерная разработка Ural Neo 500 завершена, и окончательная техническая спецификация подтверждена. Это знаменует конец годового процесса доработки оригинальной платформы с тремя приоритетами: производительность, надежность и соответствие требованиям", - говорится в сообщении.

В ходе работ был заменен воздушный фильтр и фильтрующий элемент, переработана конструкция сцепления и выполнена индивидуальная калибровка двигателя мотоцикла Neo.

В конструкции шасси модифицирована рама коляски и пересмотрены точки ее крепления, усилена передняя вилка и крепления переднего тормоза, установлен гидравлический демпфер рулевого управления.

Обновления коснулись подвески и тормозной системы: установлены новые амортизаторы, проведена ревизия тормозов и добавлен механический стояночный тормоз. Также изменены рычаги тормоза и сцепления, обновлены рулевые переключатели. Переработаны светотехника, жгут проводки и приборная панель.

Выход новинки на рынок должен состояться до конца 2026 года.