https://news.day.az/azerinews/1776228.html Dövlət xətti ilə xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub Dövlət xətti ilə xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2024-2025-ci tədris ilində 1111 nəfər xarici ölkələrdə təhsil alıb.
Dövlət xətti ilə xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub
Dövlət xətti ilə xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2024-2025-ci tədris ilində 1111 nəfər xarici ölkələrdə təhsil alıb.
Onlardan 212 nəfəri MDB ölkələrində ( 12 nəfər Qazaxıstanda, 198 Rusiyada, 2 nəfər Tacikistanda), 899 nəfər isə digər ölkələrdə ( 1 nəfər ABŞ-də, 4 nəfər Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında, 72 nəfər Çində, 3 nəfər İspaniyada, 3 nəfər İtaliyada, 3 nəfər Cənubi Koreyada) təhsil alıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре