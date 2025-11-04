https://news.day.az/azerinews/1792914.html Əlikramın bütün mal-qarası TƏLƏF OLDU Müğənni Əlikram Bayramovun Biləsuvardakı fermasında olan bütün mal-qarası tələf olub. Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ifaçı "Xəzər axşamı" verilişində danışıb: "İnəklərimin hamısı öldü. İki-üç inəyim var idi. Müğənni Elşad Qarayev o qədər dedi ki, ferması var, bütün inəklərim tələf oldu. Onlara yaxşı baxmadılar".
