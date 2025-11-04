Əlikramın bütün mal-qarası

Müğənni Əlikram Bayramovun Biləsuvardakı fermasında olan bütün mal-qarası tələf olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ifaçı "Xəzər axşamı" verilişində danışıb:

"İnəklərimin hamısı öldü. İki-üç inəyim var idi. Müğənni Elşad Qarayev o qədər dedi ki, ferması var, bütün inəklərim tələf oldu. Onlara yaxşı baxmadılar".

Qeyd edək ki, Əlikram Bayramov illər əvvəl "Şou ATV" verilişində 8 baş mal-qarasının və 33 toyuğunun olduğunu açıqlamışdı.